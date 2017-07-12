Переход Неймара из «Сантоса» в «Барселону» признан законным

Барселона, Испания, , 15:00 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) признала законным переход бразильского нападающего Неймара из «Сантоса» в «Барселону». Об этом сообщает портал Globo Esporte со ссылкой на компанию N&N Consultoria, которая представляет интересы футболиста.

«Сантос» отправил жалобу на игрока в ФИФА еще в мае 2015 года. В клубе считают, что «Барселона», Неймар и N&N Consultoria нарушили условия трансфера. По заявлению руководства бразильского клуба, «Сантос» заработал от перехода Неймара всего € 17 млн, а остальная часть суммы — € 58,5 млн — досталась самому Неймару и его компании.

Теперь, после вынесения решения ФИФА, сделка признана законной, а требования «Сантоса» отклонены. У бразильского клуба есть десять дней для того, чтобы запросить причины такого решения, после чего можно будет обжаловать решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в Испании был задержан бывший президент «Барселоны» Сандро Росель, который занимал этот пост с 2010 по 2014 год. Он подозревается в отмывании денег, в том числе при переходе Неймара в «Барселону» в 2013 году.

Напомним, в составе «Барселоны» Неймар провел четыре сезона, в течение которых сыграл в 186 матчах и забил 106 голов. Он стал победителем Лиги чемпионов в 2015 году, двухкратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, а также выиграл Суперкубок страны.

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