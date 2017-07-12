Абрамович подарил каждому футболисту «Челси» дорогие часы

Лондон, , 10:05 — REGNUM Роман Абрамович подарил каждому из футболистов лондонского «Челси» часы марки Hublot в честь победы в английской Премьер-лиге по итогам сезона 2016/17. Об этом сообщает The Sun.

Полузащитник команды Виллиан поделился фотографией сопроводительного письма от президента «Челси» Брюса Бака, которое прилагалось к подарку.

«От лица мистера Абрамовича и совета директоров клуба примите поздравления. Вы сотворили историю в сезоне-2016/17. Эту кампанию запомнят навсегда. Держите синий флаг высоко», — говорится в письме.

При этом сами часы футболисты не показали. Сообщается, что фирменные часы «Челси» с символикой клуба были изготовлены в Швейцарии. Стоимость каждого из них оценивается в £ 9 тыс. Всего их было выпущено 200 штук.

Напомним, «Челси» под руководством пришедшего в команду летом 2016 года Антонио Конте завоевал титул чемпиона Англии. Это произошло после предыдущего провального сезона, когда «Челси» занял лишь 10-е место в турнирной таблице.

Эта победа в чемпионате Англии стала для лондонского клуба шестой в истории. «Челси» обошел «Тоттенхэм Хотспур», который занял второе место, на семь очков.

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