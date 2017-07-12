Манчини: Кокорин и Дзюба должны забивать за сезон 35 мячей на двоих

Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, чего ждет от наддающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

«Они должны забивать на двоих не менее 35 голов за сезон и соблюдать дисциплину как в команде, так и за её пределами. Им есть что доказывать», — приводит «Чемпионат» слова итальянского специалиста.

По его мнению, оба футболиста не могут раскрыться из-за того, что не выкладываются на тренировках по максимуму и не достигают пика. Он сравнил их Карлосом Тевесом и Марио Балотелли, которые известны в футбольном мире своими проблемами с дисциплиной.

При этом он отметил, что Тевес и Балотелли за свою профессиональную карьеру выиграли много трофеев и проявили себя на самом высоком уровне. Кокорину, как и Дзюбе, нужно очень много усердно работать, чтобы достичь таких же результатов.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Дзюба могут покинуть «Зенит» и перейти в «Краснодар» взамен Федора Смолова. Руководство петербургского клуба готово было отдать футболистов, однако о возможности такой сделки ни в одном из клубов не сообщили ничего конкретного.

Напомним, Артем Дзюба в минувшем сезоне российской премьер-лиги сыграл за «Зенит» в 26 матчах, в которых забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи. Александр Кокорин провел 27 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевых паса.

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