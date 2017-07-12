На Уимблдоне определились все полуфиналистки

Лондон, , 09:33 — REGNUM Российская теннисистка Светлана Кузнецова в матче четвертого круга Уимблдона проиграла представительнице Испании Гарбинье Мугурусе. Встреча, продолжавшаяся 1 час 15 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу испанской теннисистки.

Кузнецова в этом матче один раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку, у Мугурусы — два эйса и две двойные ошибки. При этом испанка реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов, в то время как Кузнецовой ни разу удалось взять гейм на подаче соперницы.

Таким образом, Светлана Кузнецова выбывает из розыгрыша третьего в этом году турнира «Большого шлема». Мугуруса в полуфинале турнира встретится с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой, которая в двух сетах одолела американку Коко Вандевеге — 6:3, 6:3.

Во втором полуфинале пятикратная чемпионка Уимблдона Винус Уильямс сыграет с Йоханной Контой из Великобритании. Уильямс одержала победу над чемпионкой «Роллан Гаррос» этого года — Еленой Остапенко из Латвии — 6:3, 7:5. А Конта вырвала побду у второй ракетки турнира румынки Симоны Халеп со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4.

Лондон (Великобритания). Уимблдон. ¼ финала. Женщины.

Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Светлана Кузнецова (Россия, 7) — 6:3, 6:4

Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Коко Вандевеге (США, 24) — 6:3, 6:3

Винус Уильямс (США, 10) — Елена Остапенко (Латвия, 13) — 6:3, 7:5

Йоханна Конта (Великобритания, 6) — Симона Халеп (Румыния, 2) — 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4

Читайте ранее в этом сюжете: Светлана Кузнецова обыграла Радваньску и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Читайте развитие сюжета: Американская теннисистка госпитализирована во время матча на Уимблдоне