Финал Лиги чемпионов УЕФА будет стоить Киеву почти $1 млн

Киев, , 08:14 — REGNUM 25 млн гривен ($960 тыс.) будет стоить городскому бюджету организация финала Лиги Чемпионов УЕФА в Киеве, заявил председатель комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета Андрей Странников, сообщает 11 июля пресс-служба горсовета Киева.

По его словам, деньги пойдут на проведение торжественных мероприятий в честь прибытия участников Лиги Чемпионов УЕФА, а также на украшение города символикой УЕФА, флажками с изображением футболистов четырех команд.

Читайте также: «Бавария» возьмет Хамеса в аренду на два года

Странников отметил, что Киев ожидает около 150 тыс. иностранных туристов, которые должны принести в бюджет города порядка 60 млн гривен ($2,31 млн).

«По доходной части: мы ожидаем 150 тыс. иностранных туристов, которые в среднем потратят 100 евро в день. <…> Умножьте количество туристов на их расходы и на 4 дня пребывания в столице. Получается значительная сумма, которая пойдет в бюджет Киева», — сказал депутат.

Читайте также: «Ред Булл Зальцбург» уверенно обыграл «Хибернианс» в первом матче ЛЧ

Он также отметил, что на «Евровидение — 2017» городской бюджет Киева потратил 200 млн гривен ($7,7 млн).

Напомним, «Евровидение — 2017», которое проходило в мае этого года в Киеве, обошлось Украине в 20,4 млн евро. При этом выручка с продажи билетов составила 2,45 млн евро.

Читайте ранее в этом сюжете: Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА