Футболиста «Аякса» Нури медленно выведут из комы

Амстердам, , 08:08 — REGNUM Полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури будет медленно выведен из состояния искусственной комы. Об этом сообщается на официальном сайте амстердамского клуба.

Футболист находится в отделении интенсивной терапии в больнице Инсбрука. На сегодняшний день его жизни ничто не угрожает, и врачи дают положительные прогнозы относительно его восстановления. Проведенные обследования не выявили каких-либо отклонений. Однако, по словам врачей, это еще не говорит о его полном выздоровлении.

Через некоторое время Нури будет медленно выведен из состояния искусственной комы, что позволит лучше оценить работу его мозга.

Напомним, 20-летний игрок «Аякса» Абдельхак Нури упал на поле и потерял сознание во время матча с «Вердером», после чего он был эвакуирован с поля на вертолёте и доставлен в больницу. Причиной потери сознания стала сердечная аритмия.

Абдельхак Нури является воспитанником «Аякса». Его дебют за основную команду состоялся в 2015 году.