Макгрегор пообещал нокаутировать Мейвезера за четыре раунда

Мадрид, , 07:54 — REGNUM Ирланский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что нокаутирует американского боксера Флойда Мэйвезера за четыре раунда. Об этом он рассказал на традиционной пресс-конференции, посвященной поединку.

«Я собираюсь нокаутировать его примерно за четыре раунда, попомните мои слова! Я молодой, уверенный в себе и счастливый человек, который упорно работает, готовясь к этому бою», — приводит «Спорт-экспресс» слова Макгрегора.

Он также добавил, что это будет четверть от реального боя, поскольку поединок состоится по правилам бокса. Он завершился бы уже в первом раунде, если бы проходил по правилам смешанных единоборств, уверен Макгрегор.

Мэйвезер на это ответил, что несмотря на свою не самую лучшую форму, он одержит легкую победу над Макгрегором. Кроме того, он заявил, что предстоящий бой станет последним в его профессиональной карьере незвависимо т исхода поединка.

Завершилась пресс-конференция традиционной «дуэлью взглядов», когда соперники фотографируются лицом друг к другу.

Напомним, бой между Флойдом Мэйвезером-младшим и Конором Макгрегором состоится 26 августа в американском Лас-Вегасе. Поединок пройдет по правилам бокса в первом среднем весе — до 69,85 кг.

В активе Мейвезера — 49 побед в 49 боях за всю карьеру, 26 из которых завершились нокаутом противника. Он завершил свою профессиональную карьеру в 2015 году, однако решил вернуться на ринг ради боя с Макгрегором.

Конор Макгрегор является чемпионом UFC. Макгрегор победил в 21 поединке по правилам ММА, всего он участвовал в 24 боях.

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