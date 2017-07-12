Париж и Лос-Анджелес — столицы летних Олимпийских игр в 2024 и 2028 годах

Берн, , 05:51 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил Париж и Лос-Анджелес столицами летних Олимпийских игр в 2024 и 2028 годах, но остается неизвестно, какой город примет олимпиаду первым, пишет 11 июля Die Tagesschau.

Помимо двух городов, претендентами на проведение игр были Гамбург, Будапешт и Рим. Окончательный выбор города, где будут проходить игры в 2024 году, станет известен по итогам на 131-й сессии МОК 13 сентября в Лиме.

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти и его коллега из Парижа Анн Идальго заявили, что они рады сотрудничать с МОК.

Напомним, что Париж уже становился хозяином Олимпийских игр в 1900 и 1920 годах, а Лос-Анджелес — в 1932 и 1984 году.