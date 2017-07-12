Мейвезер намерен завершить карьеру после поединка с Макгрегором

Вашингтон, , 03:28 — REGNUM Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер объявил, что его предстоящий бой с чемпионом мира UFC в лёгком весе Конором Макгрегором станет последним в его профессиональной карьере, передаёт Boxing Scene.

«Я знаю, что уже дважды возвращался, но этот бой — последний, леди и джентльмены. Больше я просто не могу», — заявил Мейвезер.

По словам 40-летнего боксёра, его организму всё тяжелее справляться с теми физическими нагрузками, которые требуются. Кроме этого, всё основное время Мейвезер уделяет собственному бизнесу, а подготовка к бою отнимает у него много сил.

Напомним, бой между Мейвезером и Макгрегором должен состояться 26 августа в Лас-Вегасе. Поединок пройдёт по правилам бокса.

На счету американца Флойда Мейвезера — 49 побед в 49 поединках, 26 из которых завершились нокаутом противника. Осенью 2015 года он покинул ринг, оставшись непобеждённым, однако в 2017 году решил возобновить профессиональную карьеру ради боя с Макгрегором.

В ноябре 2016 года 28-летний ирландец Конор Макгрегор одержал верх над американским бойцом Эдди Альваресом. Победа принесла ему титул чемпиона в лёгком весе, при этом, впервые в истории UFC, он одновременно являлся и чемпионом в полулёгкой весовой категории. Макгрегор победил в 21 поединке по правилам ММА, всего он участвовал в 24 боях.