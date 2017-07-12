«Ред Булл Зальцбург» уверенно обыграл «Хибернианс» в первом матче ЛЧ

Валлетта, , 23:23 — REGNUM 11 июля на стадионе «Хайбернианс» был разыгран первый матч второго квалификационного раунда ЛЧ между командами «Хибернианс» и «Ред Булл». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу австрийцев.

На 32-й минуте норвежский плеймейкер Валон Бериша открыл счет ударом с пенальти — 0:1.

Через 3 минуты корейский форвард Хван Хи чан удвоил преимущество «быков» точным ударом в дальний угол после заброса в штрафную площадь — 0:2.

В начале второго тайма вингр сборной Японии Такуми Минамино довел счет до разгромного, добив мяч в пустые ворота после рикошета от вратаря — 0:3.

Статистика матча («Хибернианс"/"Ред Булл»)

Удары 3/11

Удары в створ 0/7

Владение 39%/61%

Фолы 10/16

Составы на матч:

«Хиюернианс»: Хогг, Креузреглер, Руи, Соареш, Диас, Джексон, Кристенесен, Фейлла, Беззина, Аджиус, Перейра.

«Ред Булл»: Вальке, Миранда, Чалета-Цар, Лацаро, Ульмер, Ябо, Самассеку, Бериша, Минамино, Дабур, Хи Чан.

Главный арбитр матча: Фран Йович.

Удаления: Бериша — 87.

Голы: Бериша (пен) 32 — 0:1, Хи Чан 35 — 0:2, Минамино 54 — 0:3.