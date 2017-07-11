«Милан» розгромил «Лугано» в товарищеском матче

Берн, , 21:58 — REGNUM 11 июня на стадионе «Стадио Корнаред» был разыгран товарищеский матч между командами «Лугано» и «Милан». Матч завершился со счетом 0:4 в пользу итальянцев.

В дебюте матча молодой итальянский форвард Патрик Куртоне открыл счет — 0:1.

На экваторе второго тайма итальянский полузащитник Джованни Кроциата удвоил преимущество «россонери» — 0:2.

На 84-й минуте аргентинский вингер Хосе Соса довел счет до разгромного — 0:3.

Через 6 минут Густаво Гомес установил окончательный счет в матче — 0:4.

Статистика матча («Лугано"/"Милан»)

Удары 10/17

Удары в створ 4/12

Владение 42%/58%

Составы на матч:

«Лугано»: да Кошта, Сулмони, Големик, Шаффи, Роуилер, Саббатини, Мариани, михайлович, Гуидотти, Кулина, Бноу-Марзоук.

«Милан»: Сторари, Мусаккио, Родригес, Паулетта, Абате, Бертолаччи, Кесси, Монтоливо, Чалханоглу, Борини, Куртоне.

Главный арбитр матча: Гут.

Голы: Куртоне 2 — 0:1, Кроциата 63 — 0:2, Соса 84 — 0:3, Гомес 90 — 0:4.