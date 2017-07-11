«Карабах» разгромил «Самтредию» в первом матче ЛЧ

Баку, , 21:53 — REGNUM 11 июня на стадионе «Республиканский стадионе имени Тофика Бахрамова» был разыгран первый матч второго квалификационного раунда ЛЧ между командами «Карабах» и «Самтредиа». Матч завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев.

В начале матча полузащитник сборной Азербайджана Афран Исмаилов открыл счет ударом с пенальти — 1:0.

Через 27 минут южноамериканский форвард Дино Ндлову удвоил преимущество азербайджанского клуба — 2:0.

В конце тайма Ндлову оформил дубль ударом с одиннадцатиметровой отметки — 3:0.

В конце матча гаитянский полузащитник Вильд Дональд Герье довел счет до разгромного — 4:0.

На 90+1-й минуте испанский полузащитник Мичел забил пятый — 5:0.

Статистика матча («Карабах"/"Самтредиа»)

Удары 9/2

Удары в створ 6/1

Владение 56%/44%

Фолы 16/20

Составы на матч:

«Карабах»: Шехич, Медведев, Садыгов, Аголи, Гусейнов, Гараев, Мичел, Исмаилов, Мадатов, Диниев, Ндолву.

«Самтредиа»: Мигинешвили, Касрадзе, Сандохадзе, Мчедлишвили, Бальде, Манджаладзе, Ражамашвили, Датуниашвини, Самушия, Сабадзе.

Главный арбитр матча: Калкаван.

Голы: Исмаилов (пен) 10 — 1:0, Ндлову 37 — 2:0, Ндлову (45) — 3:0, Герье 83 — 4:0, Мичел 90+1 — 5:0.