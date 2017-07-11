«Боруссия» уступила «Рот-Вайсс Эссену» в товарищеском матче

Берлин, , 21:51 — REGNUM 11 июня на стадионе «Стадион Эссен» был разыгран товарищеский матч между командами «Рот-Вайсс Эссен» и «Боруссия Д». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

На 3-й минуте немецкий атакующий полузащитник Бенджамин Байер открыл счет — 1:0.

Через 27 минут лидер сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет — 1:1.

На 40-й минуте Байер вновь вывел «Рот-Вайсс Эссен» вперед — 2:1.

В начале второго тайма форвард Марсель Платзек забил третий мяч в ворота «шмелей» — 3:2.

Через 2 минуты вингер сборной Франции Усман Дембеле сократил отставание в счете до минимума — 3:2.

Статистика матча («Рот-Вайсс Эссен"/"Боруссия Д»)

Удары 6/20

Удары в створ 4/10

Владение 33%/67%

Составы на матч:

«Рот-Вайсс Эссен»: Хеллер, Зигер, Урбан, Малура, Лукас, Байер, Прёгер, Беднарски, Мейер, Грунд, Платзек.

«Боруссия Д»: Бюрки, Шмельцер, Дурм, Топрак, Сократис, Шахин, Мор, Пасслак, Шюррле, Обамеянг, Ваннер.

Голы: Байер 3 — 1:0, Обамеянг 30 — 1:1, Байер 40 — 2:1, Платзек 61 — 3:1, Дембеле 63 — 3:2.