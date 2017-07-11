Рафаэль Надаль проиграл на Уимблдоне матч, длившийся 64 гейма

Лондон, , 15:52 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче четвертого круга Уимблдона проиграл в драматичном поединке представителю Люксембурга Жилю Мюллеру. Встреча, продолжавшаяся 4 час 47 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13 в пользу Мюллера.

Битва между двумя теннисистами получилась захватывающей. Первые два сета выиграл Мюллер, после чего показалось, что Надаль проиграет. Однако многократный победитель турниров «Большого шлема» сумел переломить ход встречи и восстановить равновесие по партиям. Судьба поединка решилась в пятом сете, где по правилам соревнований не может быть тай-брейка. Решающую партию выиграл Мюллер со счетом 15:13. Соперники сыграли в этом матче 64 гейма.

Надаль в этом матче сделал 23 эйса и допустил две двойные ошибки. У Мюллера — 30 эйсов и 10 двойных ошибок. При этом испанец реализовал 2 из 16 брейк-пойнтов, а у его соперника 3 из 8 выигранных брейк-пойнта. По активно выигранным очкам люксембуржец серьезно опередил своего соперника — 95 против 77.

Таким образом, в четвертьфинале турнира Мюллер встретится с хорватом Марином Чиличем, который без особых проблем в трех сетах разобрался с испанцем Роберто Баутистой — 6:2, 6:2, 6:2.

Среди остальных четвертьфинальных пар выделяется противостояние многократного чемпиона турнира швейцарца Роджера Федерера и канадца Милоша Раонича. Кроме того, первая ракетка турнира Энди Маррей сыграет против американца Сэма Куэрри (24).

Чешский спортсмен Томаш Бердых, посеянный под 11-м номером, сразится с победителем пары Адриан Маннарино — Новак Джокович. Четвертьфинальные поединки состоятся 12 июля.

Лондон (Великобритания). Уимблдон. 4-й круг. Мужчины.

Жиль Мюллер (Люксембург, 16) — Рафаэль Надаль (Испания, 4) — 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13

Марин Чилич (Хорватия, 7) — Роберто Баутиста (Испания, 18) — 6:2, 6:2, 6:2

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