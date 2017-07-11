«Халл Сити» Слуцкого арендовал защитника «Челси»‍

Халл, Великобритания, , 15:18 — REGNUM Защитник «Челси» Ола Айна перешел на правах аренды в «Халл Сити», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий. Об этом 11 июля сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Айна стал первым игроком, перешедшим в «Халл Сити» из «Челси». Срок его аренды рассчитан на один сезон. Защитник проведет в составе «тигров» сезон 2017/18.

Отметим, 20-летний футболист является воспитанником «Челси». Его дебют за основной состав команды состоялся в сентябре прошлого года в матче Кубка Лиги против «Бристоль Роверс». В прошлом сезоне защитник провел в составе «синих» в общей сложности шесть матчей и выиграл английскую премьер-лигу.

Напомним, в ходе своего первого интервью в качестве главного тренера «Халл Сити» Леонид Слуцкий сказал о том, что возможен переход нескольких игроков из «Челси» в стан его команды.

Леонид Слуцкий стал главным тренером «Халл Сити» в начале июня. Это произошло после того, как команда вылетела из премьер-лиги. Перед российским тренером ставится задача вернуть клуб в высшую лигу английского футбола.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свой первый официальный матч под руководством нового тренера команда проведет 5 августа. «Халл Сити» отправится на выездной матч против «Астон Виллы».

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