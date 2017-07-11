«Ростов» на один сезон арендовал игрока обороны из «Рубина»

Ростов-на-Дону, , 14:30 — REGNUM

Футбольный клуб «Ростов» арендовал у казанского «Рубина» игрока линии обороны. Защитник Виталий Устинов проведёт на берегах Дона один сезон. Об этом ИА REGNUM 11 июля проинформировали в пресс-службе жёлто-синих.

Футболист является воспитанником школы ФК «Москва». Ранее он защищал цвета не только «Рубина», но и «Нефтехимика» и волгоградского «Ротора».

Напомним, ранее «Ростов» и «Рубин» договорились о трансфере защитника Федора Кудряшова.Тем временем желто-синие вернулись из Австрии, где у команды прошло два учебно-тренировочных сбора. Под чутким руководством наставника Леонида Кучука команда готовилась к новому сезону. Первый матч, который станет боевым крещением для заново сформированной футбольной дружины, состоится на выезде. 15 июля на поле стадиона «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге жёлто-синие сразятся с «Уралом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе «Ростов» арендовал полузащитника английского молодежной команды «Челси» Жосимара Кинтеро. Перед тем как подписать контракт с желто-синими, хавбек посоветовался с Кристианом Нобоа (полузащитник перешёл в питерский «Зенит» — прим.ИА REGNUM) о правильности решения.

«Он сказал, что «Ростов» станет хорошим опытом для моего развития», — прокомментировал молодой футболист.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как пост главного тренера «Ростова» покинул Курбан Бердыев, большинство игроков основного состава покинули команду. В этой связи вице-премьер России и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко указал на низкий уровень работы менеджмента жёлто-синих.

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