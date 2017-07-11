СМИ: руководство «Зенита» хочет продать Дзюбу

Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Об этом утверждает «Спорт Бизнес Online».

По информации издания, руководство «Зенита» активно ищет варианты продолжения карьеры Дзюбы, в клубе планируют продать футболиста этим летом. При этом говорится, что «Зенит» предлагал «Спартаку» купить своего воспитанника, но руководство красно-белых отказалось от идеи возвращения Дзюбы.

Отметим, что в руководстве «Зенита» эту информацию не подтвердили. Президент клуба Сергей Фурсенко сказал, что ничего об этом не слышал и никому ничего не предлагал.

Ранее сообщалось, что «Зенит» планировал обменяться с «Краснодаром футболистами. Взамен Федора Смолова руководство петербургского клуба готово было отдать Артема Дзюбу и Александра Кокорина. Однако о возможности такой сделки ни в одном из клубов не сообщили ничего конкретного.

Напомним, слухи об уходе Дзюбы из «Зенита» ведутся с тех пор, как команду возглавил Роберто Манчини. По информации некоторых СМИ, итальянский специалист не видит нападающего в собственной схеме игры команды. Кроме того, Дзюба отметился несколькими скандалами, в частности, с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Напомним, Артем Дзюба в минувшем сезоне российской премьер-лиги сыграл за «Зенит» в 26 матчах, в которых забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.

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