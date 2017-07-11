Экс-футболист московского «Локомотива» наказан за коррупцию

Минск, , 10:11 — REGNUM Бывший главный наставник белорусского футбольного клуба «Сморгони» Николай Рындюк, ранее выступавший за московский «Локомотив», получил два года исправительных работ за дачу взятки. Такое решение вынес суд города Минска, сообщает «Прессбол».

По данным следствия, Рындюк, являясь тренером «Сморгони», передал бывшему главе судейства и инспектирования Белорусской федерации футбола (БФФ) Андрею Жукову €100. За вознаграждение Жуков назначил «нужного» судью на матч первой лиги с командой «Орша» в 2016 году.

Жукова в дальнейшем приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Рындюк же сначала проходил свидетелем по делу, однако тоже подвергся судебному преследованию.

Дело в том, что он пошел на сотрудничество со следствием лишь после задержания. Суд не выявил в поступках тренера корыстных мотивов, потому наказание Рындюку было ограничено обязательными работами, а не лишением свободы.

Отмечается также, что четвертая часть зарплаты Рындюка будет удержана в пользу государства.

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