«Бавария» возьмет Хамеса в аренду на два года

Мадрид, , 09:58 — REGNUM Колумбийский полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в «Баварии». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, «Бавария» ведет переговоры с «королевским клубом» о переходе футболиста. Руководство мюнхенского клуба хочет арендовать 25-летнего полузащитника на два года с правом выкупа.

Отметим, что Хамес Родригес уже работал с главным тренером «Баварии» Карло Анчелотти, когда тот был наставником в «сливочных», и итальянский специалист хочет видеть игрока в составе своей нынешней команды.

Ранее сообщалось, что колумбийский футболист хочет покинуть «Реал» в течение ближайших нескольких дней. При этом он не собирается ехать в составе «королевского клуба» в предсезонное турне по США, в которое мадридцы отправятся 11 июля. Действующий контракт Родригеса с клубом истекает летом 2020 года.

Напомним, Хамес Родригес выступает за мадридский «Реал» с лета 2014 года. За это время он провел в составе «королевского клуба» 110 игр и забил 36 мячей. В составе «сливочных» он стал чемпионом Испании в 2017 году, а также дважды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В последнее время Родригес часто заявлял о том, что желает покинуть клуб из-за недостатка игровой практики.

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