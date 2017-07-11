Сильнейшие биатлонисты России соревновались в Барнауле

Барнаул, , 08:21 — REGNUM В Барнаул на чемпионат России съехались 65 биатлонистов из пяти федеральных округов. В течение трех дней они сражались в индивидуальной и спринтерской гонках, а также эстафете. Организаторы отмечают расширение географии участников соревнований: впервые на Алтай приехали биатлонисты-ветераны из Санкт-Петербурга, Ульяновска и Екатеринбурга. Об этом сегодня, 11 июля, информирует управление спорта и молодежной политики Алтайского края.

В первый день состязаний прошла индивидуальная гонка. Участников поделили на четыре категории. В самой возрастной группе — от 56 лет и старше — биатлонисты преодолели дистанцию шесть километров. В итоге по две победы одержали барнаулециз Саратова ииз Томска.

В самой зрелищной части — эстафете — основная борьба развернулась между алтайскими, новосибирскими, красноярскими спортсменами и объединённой командой Свердловской области и Татарии.

«Всё решилось на последнем этапе, а на финише лидеров разделили считаные секунды. Олег Прибылов, чисто отстреляв на рубеже и показав хорошую скорость, принёс золото квартету биатлонистов из Томской области. Серебро завоевали красноярцы. Бронзу взяла команда «Алтай-2», которая буквально на последних метрах дистанции опередила вторую сборную Красноярска. Финишёр алтайской команды Иван Лыжин вновь оправдал свою спортивную фамилию, а его партнёрами в эстафете стали Юрий Морозов, Владимир Толмачёв и первый заместитель председателя правительства Алтайского края, страстный поклонник биатлона Сергей Локтев. Кстати, он принял участие во всех трёх гонках чемпионата среди ветеранов 56 лет и старше», — сообщает алтайспортуправление.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, чемпионат России по летнему биатлону среди ветеранов от 30 лет и старше из года в год только набирает обороты. В Барнауле он проходит уже шестой раз подряд. Летние соревнования отличаются от зимних тем, что биатлонисты меняют лыжи на лыжероллеры. Всё остальное — правила, круги, огневые рубежи и мишени — остается прежним.

Эксперты отмечают, нагрузки на таких соревнованиях не меньше, чем на профессиональных стартах. Главная особенность ветеранской эстафеты — общий возраст команды должен быть не менее 180 лет. В таких составах биатлонисты и поборются за золото первенства страны.

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