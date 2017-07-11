Гол мексиканца Фабиана признан лучшим на Кубке конфедераций

Москва, , 08:13 — REGNUM Гол нападающего сборной Мексики Марко Фабиана в ворота команды Германии в полуфинальном матче Кубка конфедераций 2017 года признан лучшим голом турнира. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

«Посетителям портала FIFA.com было предложено выбрать лучший, по их мнению, гол турнира, и абсолютное большинство — 55 процентов — проголосовали за великолепный дальний удар мексиканского игрока», — говорится в сообщении.

Напомним, в матче ½ финала Кубка конфедераций мексиканцы крупно проиграли сборной Германии со счетом 1:4. Это поражение не позволило им сразиться в финале против чилийцев. Фабиан отличился на 89-й минуте, поразив ворота соперника мощным ударом с дальней дистанции и попав точно в «девятку».

На второе место в опросе любители футбола поставили гол другого нападающего сборной Мексики — Рауля Хименеса, который он забил в матче группового этапа в ворота команды Новой Зеландии (2:1). Хименес принял мяч спиной к воротам после прохода по флангу Хавьера Акино и пробил, развернувшись, с линии штрафной.

Третье место занял португалец Рикарду Куарежма, который отправил мяч в сетку ворот мексиканцев в первом матче группового раунда (2:2). Стоит отметить, что гол во многом был организован стараниями капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, который выдал идеальный пас Куарежме. После чего тот вышел один на один с мексиканским голкипером Гильермо Очоа. Нападающему оставалось лишь эффектно «убрать» вратаря на замахе и отправить мяч в пустые ворота.

Отметим, что голы мексиканцы не в первый раз признаются лучшими на Кубке Конфедераций. Так, в 2005 году Антонио «Зинья» Нелсон был признан болельщиками автором лучшего гола на Кубке Конфедераций, который тогда проходил в Германии.

Напомним, Кубок конфедераций 2017 года проходил в России с 17 июня по 2 июля. Победителем стала, сборная Германии, которая в финале одержала победу над командой Чили со счетом 1:0. В матче за третье место победу праздновали португальцы, победившие команду Мексики в дополнительное время со счетом 2:1.