Светлана Кузнецова обыграла Радваньску и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Лондон, , 07:38 — REGNUM Российская теннисистка Светлана Кузнецова в матче третьего круга Уимблдона одержала победу над представительницей Польши Агнешкой Радваньской. Встреча, продолжавшаяся 1 час 29 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Кузнецовой.

Кузнецова в этом матче дважды подала навылет, допустив одну двойную ошибку и реализовав 3 из 9 брейк-пойнтов. По активно выигранным очкам российская теннисистка серьезно опередила соперницу — 37 против 13.

Таким образом, в четвертьфинале турнира Кузнецова встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая в трех сетах одолела первую ракетку мира Анжелику Кербер — 4:6, 6:4, 6:4.

Среди остальных четвертьфинальных пар выделяется противостояние победительницы «Роллан Гаррос» этого года Елены Остапенко и пятикратной чемпионки Уимблдона американки Винус Уильямс. Кроме того, второй номер посева румынка Симона Халеп встретится с шестой сеянной Йоханной Контой из Великобритании.

Самым неожиданным противостоянием этой стадии турнира станет поединок представительницв Словакии Магдалены Рыбариковой и американки Коко Вандевеге, которые в ходе турнира выбили из борьбы таких теннисисток, как Каролина Плишкова (3) и Каролина Возняцки (5).

Четвертьфинальные поединки состоятся 11 июля.

Лондон (Великобритания). Уимблдон. 4-й круг. Женщины.

Светлана Кузнецова (Россия, 7) — Агнешка Радваньска (Польша, 9) — 6:2, 6:4

Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Анжелика Кербер (Германия, 1) — 4:6, 6:4, 6:4

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