Банк «Югра» и Ночная хоккейная лига: Ситуация с финансированием неясна

Москва, , 15:24 — REGNUM Вопрос о нахождении новых спонсоров для Ночной хоккейной лиги (НХЛ) на фоне сведений о проблемах банка «Югра» еще не поднимался. Об этом сообщил член правления НХЛ Сергей Бабинов, пишут 10 июля «Ведомости».

Бабинов назвал ситуацию с финансированием НХЛ непонятной, отметив, что она еще не обсуждалась. Он добавил, что «жизнь на этом не заканчивается» и предположил, что в будущем у лиги может появиться новый партнер.

Как пояснил генеральный директор НХЛ Игорь Бахмутов, между лигой и одним из ее основных партнеров, банком «Югра», новое соглашение заключено не было. Возникшие у банка проблемы не отразятся на финансовом положении НХЛ.

По словам Бахмутова, банк выделял целевое финансирование на ряд мероприятий в рамках лиги, однако первостепенными они не были. Что касается главных проектов — они сохраняются, добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля Центробанк объявил о введении в банке «Югра» временной администрации и наложении моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Причиной тому стало неустойчивое финансовое положение кредитной организации. По данным на 1 июня, объем привлеченных банком средств населения составил 181,3 млрд руб.

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