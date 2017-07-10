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Правительство РФ утвердило комплекс мер по борьбе с допингом

Спорт

Контроль за реализацией комплекса мер закреплен за Минспортом России

Москва, 10 июля 2017, 14:58 — REGNUM  Распоряжением правительства РФ утверждён комплекс мер, направленных на предотвращение и борьбу с допингом в российском спорте, сообщается на сайте правительства РФ.

В частности, предусматриваются нормативное правовое, организационное, научное и медико-биологическое обеспечение деятельности в этой сфере, создание инновационных методов и информационных технологий предотвращения допинга.

Кроме того, запланирована разработка соответствующих образовательных программ и взаимодействие с международными спортивными организациями.

Полномочия по координации и контролю за реализацией комплекса мер закреплены за Минспортом России.

Принятое решение направлено на повышение эффективности борьбы с допингом в российском спорте.

Напомним, Национальный план борьбы с допингом в российском спорте принят Независимой общественной антидопинговой комиссией 1 февраля 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, поручение правительству РФ разработать комплекс мер по реализации национального плана борьбы с допингом в российском спорте дал в начале июня 2017 года президент РФ Владимир Путин.

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