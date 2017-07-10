Победителями нижегородского этапа «Шелкового пути» стали чехи и французы

Нижний Новгород, , 14:44 — REGNUM Французские и чешские экипажи Победителями нижегородского этапа международного ралли «Шелковый путь» стали экипажи из Чехии и Франции. Соревнования прошли в Воротынском районе, где около деревни Быковка был дан старт первому скоростному этапу ралли протяженностью 63 километра.

По словам заместителя директора ралли по безопасности Владимира Королева, нижегородский участок — это первый этап соревнований, поэтому станет определяющим для всего марафона.

По итогам нижегородского этапа ралли в классе внедорожников первый спецучасток быстрее всех преодолел французский экипаж Себастьяна Леба на Peugeot, второе и третье место заняли его соотечественники— Стефан Петрансель и действующий победитель «Шелкового пути» Сирил Депре.

В классе грузовых автомобилей на первом спецучастке лучшим из российских экипажей «КамАЗ» стал Антон Шибалов (8 место), Эдуард Николаев замкнул первую десятку, победителем стал Мартин Коломы из Чехии.

Как сообщалось, старт международного ралли «Шелковый путь-2017» состоялся 7 июля на Красной площади в Москве. Финиш запланирован в китайском городе Сиань 22 июля.

По данным организаторов, в ралли принимают участие спортивные экипажи из 40 стран мира, в том числе из России, Китая, Казахстана, Франции, Германии, Чехии, Нидерландов.

Марафон «Шелковый путь» — один из самых протяженных и сложных ралли-марафонов в мире.

В 2017 году ралли пройдет по территории России, Китая и Казахстана. Длинна трассы 9599 км, из них 4094 км — спецучастки. В ралли участвуют 90 спортивных экипажей, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, стартующих в Москве, а также свыше 30 автомобилей национального чемпионата Grand china rally, присоединяющихся к ралли в городе Урумчи (КНР). Машины сопровождают 12 самолетов и вертолетов.