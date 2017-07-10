МОК не намерен платить долги за организаторов ОИ-2016

Лозанна, Швейцария, , 14:38 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) не будет оказывать помощь организаторам Олимпиады 2016 года в погашении задолженности перед поставщиками и третьими лицами. Об этом сообщает Inside The Games.

По данным издания, организаторы ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро должны поставщикам около $28 млн. В заявлении МОК говорится, что обязательства комитета по финансированию Олимпийских игр уже исполнены в полной мере — ранее на масштабное спортивное мероприятие было выделено порядка $1,5 млрд.

«МОК закрыл все свои обязательства перед оргкомитетом (Игр) и ранее внес рекордную сумму для успешного проведения Олимпийских игр и Паралимпиады в Рио-де-Жанейро», — говорится в заявлении комитета.

Отмечается, что деятельность оргкомитета Игр как юридического лица может быть прекращена лишь тогда, когда будут закрыты все платежи и завершены судебные процессы.

Напомним, в декабре 2016 года стало известно о задолженности оргкомитета ОИ-2016 по ряду счетов. Так, Международному паралимпийскому комитету (IPC) организаторы не компенсировали порядка $3,7 млн.

Читайте также: Более 130 медалей Игр-2016 покрылись ржавчиной

А также: В РФ готовы провести свои Паралимпийские игры в случае недопуска сборной