«Ак Барс» усилился шведским нападающим НХЛ Антоном Ландером

Казань, 10 июля 2017, 13:50 — REGNUM Казанский «Ак Барс» подписал контракт с шведским нападающим НХЛ Антоном Ландером, сообщает 10 июля пресс-служба клуба.
Сообщается, что контракт с 26-летним хоккеистом рассчитан на два года, а выступать он будет под 28-м номером.
В минувшем сезоне НХЛ нападающий провел 22 матча и набрал 4 очка.
Напомним, что Ландер последние шесть сезонов провел в клубе НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». Хоккеист является бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2010.
Он также выступал за команды «Тимре» (Швеция), «Эдмонтон Ойлерз» (Канада), «Оклахома-Сити Баронс» (США) и «Бейкерсфилдскондорз» (США).
Как сообщало ИА REGNUM , 7 июля 2017 года «Ак Барс» подписал двухлетний контракт с трёхкратным чемпионом мира Данисом Зариповым.
В казанском клубе 36-летний нападающий будет выступать под 25-м номером
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