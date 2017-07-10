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Футболист «Манчестер Юнайтед» толкнул в бассейн журналистку

Спорт

Ранее ряд СМИ сообщил, что футболист Ромелу Лукаку перешел из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» за 75 млн фунтов

Манчестер, Великобритания, 10 июля 2017, 11:26 — REGNUM  Журналистка издания ESPN Алексис Нуньес упала в бассейн с водой после того, как ее толкнул полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Об этом сообщает телеканал RT.

«Нуньес брала интервью у новичка команды Ромелу Лукаку, в котором своим мнением относительно трансфера также делился и Погба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения интервью футболисты предложили сотруднице СМИ сыграть в игру «Камень, ножницы, бумага», а затем французский футболист в шутку толкнул проигравшую журналистку в бассейн.

Ранее ряд СМИ сообщил, что футболист Ромелу Лукаку перешел из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» за 75 млн фунтов.

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