Сроки сдачи спорткомплекса в новгородской Окуловке опять под вопросом

Окуловка, Новгородская область, , 10:47 — REGNUM Реальные сроки сдачи в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в городе Окуловка Новгородской области — под вопросом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главного федерального инспектора по Новгородской области Вадима Непряхина по итогам визита федерального инспектора в Окуловку.

Спортивный центр с универсальным игровым залом начали строить в Окуловке в сентябре 2013 года на средства федерального, областного и муниципального бюджетов. Стоимость госконтракта на строительство — 128,7 млн рублей. По данным администрации Окуловского района, спортивное оборудование для будущего спорткомплекса поступило ещё в 2014 году и хранится на территории района. Однако строки окончания строительства неоднократно переносились, и сейчас разрешение на строительство объекта продлено до 29 декабря 2017 года.

В настоящее время работы на объекте остановлены и не возобновляются, несмотря на многочисленные письма районных властей в адрес заказчика (департамента транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области) и исполнителя работ (департамента по физической культуре и спорту Новгородской области). Администрация Окуловского района просила региональное правительство зарегистрировать стройку в качестве объекта незавершённого строительства и передать её в собственность района для окончания строительства, но решение до сих пор не принято — реальные сроки сдачи объекта под вопросом.

При этом, как выяснилось при осмотре спорткомплекса новгородским федеральным инспектором Вадимом Непряхиным, на уже построенном объекте обнаружены трещины на полу и стенах, есть протечки и другие строительные недочёты.

«Необходимо скорейшее завершение строительства с устранением всех недостатков и введение объекта в строй. Тем более, что в бюджете района на 2017 год уже заложены средства на благоустройство территории вокруг него и даже на оплату коммунальных услуг будущего спорткомплекса», — отметили в пресс-службе главного федерального инспектора по Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФОК в Окуловке был в числе трёх объектов, которые строились в Новгородской области в рамках совместного социального проекта Министерства спорта Российской Федерации и Всероссийской политической партии «Единая Россия». Только один из объектов — ФОК в Малой Вишере — был введён в эксплуатацию в установленные сроки, до конца 2015 года. Но фактически спорткомплекс был открыт в феврале 2016 года.

Спортивный центр на улице Псковской в Великом Новгороде, получивший разрешение на ввод в эксплуатацию в июне 2017 года, примет первых посетителей в августе 2017 года.

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