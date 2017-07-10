Чухлов: Дзюбу гнал бы из «Зенита» поганой метлой

Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM Футболист Артем Дзюба, выступающий за санкт-петербургский «Зенит», ждет голевых передач от своих партнеров, а не создает моменты сам. Об этом, как передает «Спорт уик-энд», сообщил бывший футболист «Зенита», чемпион СССР 1984 года Борис Чухлов.

«Я бы Артема Дзюбу гнал из «Зенита» поганой метлой!, — говорит специалист. — Мне не нравится именно то, как он играет за «Зенит». И в «Спартаке», и в «Ростове», и в «Томи» Артем всегда проявлял инициативу, лез в пекло борьбы, а в «Зените» предпочитает играть на чистых, как говорят футболисты, мячах».

По мнению Чухлова, Дзюба не создает для себя моменты, а ждет голевых передач от своих партнеров.

«Предпочитает, (Дзюба) чтобы на него играла вся команда, — говорит Чухлов. — Выдали голевую передачу — отлично, не выдали — да и ничего страшного. Зарплата капает!».