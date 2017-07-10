Манчестер, Великобритания, , 06:20 — REGNUM Нападающий «Манчестер Юнайтед» («МЮ») Цэйн Руни вернулся в «Эвертон», он попрощался с бывшими партнерами по команде и обратился со словами благодарности к болельщикам, пишет 10 июля Die Tagesschau.

«Спасибо менеджерам и тренерам за советы на протяжении многих лет, партнерам по команде и удивительным фанатам. Спасибо за воспоминания», — говорится в обращении Руни на официальном сайте «МЮ».

Бывшие партнеры Руни из «Манчестера Юнайтед» так же поблагодарили его за совместную игру на протяжении долгих лет.

«Было приятно играть рядом с Руни. Я многому научился у тебя, Уэйн», — написал в своем Twitter полузащитник «МЮ» Джесси Лингард.

«Однажды я смогу рассказать своим внукам, что я играл с тобой. Всего самого хорошего и спасибо Уэйн Руни», — написал в своем Twitter центральный полузащитник Андер Эррера.

Напомним, Уэйн Руни начинал свою карьеру футболиста в «Эвертоне», в котором он провел два сезона. В 2004 году он перешел в «Манчестер Юнайтед» за £10 млн.

В составе «манкунианцев» он провел 13 сезонов и стал за это время пятикратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и четырехкратным обладателем Суперкубка Англии. Кроме того, он трижды выигрывал Кубок Футбольной лиги. В 2008 году Руни выиграл Лигу чемпионов, а в 2017 — Лигу Европы.

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