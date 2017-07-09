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Паруса над Невой – фоторепортаж

Спорт

В Санкт-Петербурге подходит к концу Балтийская яхтенная неделя

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Паруса над Невой – фоторепортаж
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Парусная регата в акватории Невы

Санкт-Петербург, 9 июля 2017, 19:51 — REGNUM  8 июля в Санкт-Петербурге в рамках Балтийской яхтенной недели состоялась парусная регата. Старт соревнованиям дал Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

В акватории Невы у Петропавловской крепости состоялся губернаторский осмотр яхт, ставший возрождением традиции, заложенной в Санкт-Петербурге в 1909 году. Здесь же стартовала парусная регата. В соревнованиях приняли участие порядка 20 спортивных судов.

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Парусная регата в акватории Невы
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Парусная регата в акватории Невы

Вниманию зрителей также было представлено показательное выступление по кайтсерфингу — катание на доске с помощью парашюта. Свое мастерство продемонстрировали два ведущих российских спортсмена: мировой лидер по кайтбордингу Елена Калинина и многократный призер чемпионатов мира Андрей Балякин.

Вечером от Дворцового до Троицкого моста прошел Большой парад парусных яхт. В нем приняли участие более 40 судов.

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Парусная регата в акватории Невы
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Парусная регата в акватории Невы

Для желающих были организованы учебные катания на яхтах. Посетители могли попробовать себя в яхтенном спорте в акватории Невы у Мытнинской набережной.

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Парусная регата в акватории Невы
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Парусная регата в акватории Невы

Балтийская яхтенная неделя проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 9 июля в рамках Петербургской Морской Ассамблеи. Закроет неделю водно-световое шоу «Вальс парусов».

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Парусная регата в акватории Невы
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Парусная регата в акватории Невы

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Парусный спорт