Футболисты «Кубани» грозят забастовкой из-за долгов по зарплате

Краснодар, , 10:29 — REGNUM Футбольный матч между «Томью» и «Кубанью» в рамках старта ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ 2017/2018 8 июля может не состояться — игроки краснодарского клуба грозятся не выйти на поле. Об этом сообщается на официальном сайте болельщиков «Кубани».

Зарплату и премиальные игроки «Кубани» уже не видели четыре месяца, а некоторые из футболистов — и полгода.

Ранее, говорится в сообщении, руководство ФК «Кубань» пообещало выплатить все долги перед игроками до 6 июля. Однако в этот день футболисты денег не увидели. Затем было дано новое обещание — расплатиться 7 июля, после долгих переговоров футболистов убедили вылететь в Томск, где 8 июля должен состояться первый матч первенства ФНЛ. Однако к вечеру 7 июля деньги получены не были, сообщает сайт.

«Мы будем твердо стоять на своей позиции. Пока руководители не выполнят своих обещаний перед командой — на поле мы выходить не собираемся», — цитируется в сообщении один из игроков.

Между тем, по данным источников, выплаты все же были произведены — но не футболистам, а руководству клуба и работникам базы.

На сайте ФК «Кубань» конфликт никак не комментируется. Не сообщается также и о возможной отмене матча — согласно расписанию, матч должен начаться в 14:00 по московскому времени.

Отметим, в последнее время ФК «Кубань» испытывает серьезные финансовые сложности. На начало июня долги клуба составляли около 2,5 млрд рублей.

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