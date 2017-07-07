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Новгородцы стали чемпионами Европы по гребле на «драконах»

Спорт

Дарья Лукина и Харитон Иванов на соревнованиях в Венгрии завоевали шесть золотых медалей

Новгородцы стали чемпионами Европы по гребле на «драконах»
Весло

Сегед, Венгрия, 7 июля 2017, 22:21 — REGNUM  Спортсмены Центра спортивной подготовки Новгородской области Дарья Лукина и Харитон Иванов стали чемпионами Европы по гребле на лодках класса «дракон». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента по физической культуре и спорту региона, соревнования проходят в Сегеде (Венгрия).

Лукина и Иванов — воспитанники олимпийской чемпионки Нины Трофимовой — уже завоевали шесть золотых медалей.

6 июля новгородские спортсмены лидировали в составе смешанного 10-местного экипажа на 200-метровке, сегодня, 7 июля, первыми пришли на старт в классе MIX20 на той же дистанции.

Кроме того, Лукина и Иванов добавили в копилку сборной России ещё по золотой медали каждый в заездах женских и мужских экипажей.

Напомним, чемпионат Европы по гребле на лодках «дракон» стартовал в Венгрии 6 июля. Соревнования продлятся до 9 июля. В соревнованиях принимают участие национальные и клубные команды из девяти стран Европы.

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