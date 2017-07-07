Диего Марадона оскорбил фаната нецензурными словами

Неаполь, Италия, , 16:01 — REGNUM Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона в очередной раз оказался в центре скандала. Об этом сообщает издание Bernabeu Digital.

По информации издания, инцидент произошел в Неаполе, куда Марадона приехал, чтобы принять участие в церемонии присвоения ему звания почетного гражданина города.

Марадона, находясь в одной из гостиниц Неаполя, употреблял спиртные напитки, а когда опьянел, то обратил внимание на одного болельщика. Ему показалось, что он является поклонником туринского «Ювентуса», хотя тот произносил название аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз».

«Если ты поклонник «Ювентуса», то убирайся прочь», — сказал Марадона, добавив при этом несколько нецензурных слов.

Напомним, с 1984 по 1991 год Марадона играл в составе местного футбольного клуба «Наполи». За время, проведенное в клубе, он сыграл в 259 матчах и забил 115 мячей.

В составе «Наполи» Марадона стал двукратным чемпионом Италии, дважды выигрывал серебряные медали Серии А. Кроме того, он стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также выиграл Кубок УЕФА.

Для неаполитанского клуба период, когда в нем играл Марадона, является самым успешным за всю историю его существования, поэтому руководство города приняло в этом году решение наградить Марадону званием почетного гражданина города.

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