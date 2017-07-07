Алекс Галченьюк подписал контракт с «Монреаль Канадиенс»

Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Форвард Алекс Галченьюк подписал трёхлетний контракт с «Монреаль Канадиенс», сообщает официальный сайт НХЛ.

Sportsnet сообщает, что средняя годовая зарплата игрока составит 4,9 миллиона долларов США.

«Честно говоря, я не слишком много отношу внимание к контракту. Я сосредоточен на том, что мне нужно делать на льду, и я позволю своему агенту позаботиться о части контракта, — сказал Галченьюк на веб-сайте «Канадиенс» в июне. — Я собираюсь отдохнуть, освежиться и продолжать работать в следующем году».

«Мне нравится эта команда, мне нравится этот город, я люблю фанатов, я люблю все, что касается Монреаля. Это захватывающее место для игры», — добавил он.

23-летний Галченьюк набрал 44 очка (17 голов, 27 передач) в 61 играх прошлого сезона. Он пропустил шесть недель регулярного сезона в связи с травмой колена.

Выбранный «Канадиенс» в первом раунде под общим 3 номером драфта НХЛ 2012 года, Галченьюк имеет 204 очка (89 голов, 115 передач) в 336 играх регулярного чемпионата и 13 очков (4 гола, 9 передач) в 28 играх плей-офф Кубка Стэнли.