Американская теннисистка госпитализирована во время матча на Уимблдоне

Лондон, , 15:18 — REGNUM Американская теннисистка Бетани Маттек-Сэндс не смогла доиграть матч второго круга с румынкой Сораной Кырстя. В первом гейме третьего сета она поскользнулась и неудачно упала на колено.

После этого спортсменка стала звать на помощь. Ее соперница перешагнула через сетку и увидела, что та не может подняться и держится за ногу. Она позвала медицинский персонал, чтобы поскорее оказать помощь теннисистке.

Маттек-Сандс покинула корт на носилках, после чего сразу была доставлена в больницу. Сорана Кырстя теперь сыграет в матче третьего круга против представительницы Испании Гарбинье Мугурусы.

Напомним, в 2016 году Маттек-Сэндс стала олимпийской чемпионкой в Рио-де-Жанейро в в смешанном парном разряде. Она победила в турнире совместно с теннисистом Джеком Соком.

Читайте ранее в этом сюжете: Теннисист Даниил Медведев оштрафован на $14,5 тыс

Читайте развитие сюжета: Российские теннисисты Касаткина, Южный и Рублев выбывают из Уимблдона