Лучший бомбардир в истории «Амкара» стал тренером-аналитиком клуба

Пермь, , 15:10 — REGNUM Бывший нападающий футбольного клуба «Амкар» Константин Парамонов, который является лучшим бомбардиром за всю историю клуба, назначен тренером-аналитиком. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба пермского клуба.

Константин Парамонов продолжит работу в структуре клуба, он будет одним из тренеров-аналитиков в селекционном отделе, а также будет курировать юношей старшего возраста (2004 — 2001 годов рождения) в Центре подготовки молодых футболистов.

«Константин Парамонов — настоящий профессионал и неотъемлемая часть футбольного клуба «Амкар». Его опыт и навыки, безусловно, будут полезны в процессе подготовки начинающих футболистов и на новой должности в селекционном отделе», — приводятся в сообщении слова генерального директора «Амкара» Игоря Резвухина.

Сообщается, что Парамонов уже приступил к выполнению своих новых обязанностей.

Напомним, Константин Парамонов является лучшим бомбардиром «Амкара» за всю его историю. Он играл в клубе с 1996 по 2008 год. За это время он провел 364 и забил 188 голов. После завершения карьеры футболиста Парамонов стал тренером и работал с молодежным составом команды более восьми лет — с 2009 по 2017 год.

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