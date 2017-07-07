«Спартак» и «Локомотив» рассудит Владислав Безбородов

Москва, , 14:39 — REGNUM Матч за Суперкубок России между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

«Назначены судьи матча за «Олимп-Суперкубок России по футболу», который пройдет в Москве на стадионе «Локомотив», — говорится в сообщении.

Главным арбитром матча назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут лайнсмены Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Мосякин (Москва), дополнительные ассистенты Кирилл Левников (Санкт-Петербург) и Алексей Сухой (Люберцы), а также резервный арбитр Валерий Данченко (Уфа).

Встреча состоится 14 июля на стадионе «Локомотив» в Москве.

Напомним, в матче за Суперкубок участвуют команды, которые в прошлом сезоне выиграли чемпионат и кубок России.

В сезоне 2016/17 «Спартак» стал чемпионом России, а «Локомотив» выиграл Кубок страны.

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