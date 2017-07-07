СМИ: Федор Смолов отказался переходить в «Зенит» ради «Спартака»

Москва, , 14:26 — REGNUM Нападающий «Краснодара» и сборной России по футболу Федор Смолов отказался от перехода в «Зенит». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Смолов отказался переходить в «Зенит», что и послужило причиной заявления спортивного директора петербургского клуба Константина Сарсании о том, что клуб не интересуется нападающим.

Сообщается, что Смолов хочет продолжить карьеру в другом клубе и попросит владельца «Краснодара» Сергея Галицкого отпустить его. При этом форвардом активно интересуется московский «Спартак», который начал рассматривать футболиста в качестве потенциального усиления еще в начале 2017 года.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может провести обмен с «Зенитом» — вместо Смолова получить сразу двух футболистов — Александра Кокорина и Артема Дзюбу.

В самом «Краснодаре трансферную стоимость Смолова оценивают в 30 млн евро. Эта сумма прописана и в контракте футболиста в качестве отступных.

Напомним, Федор Смолов стал лучшим бомбардиром последних двух сезонов в российской премьер-лиге. В сезоне 2015/16 он забил 20 голов, а в сезоне 2016/17 отправил 18 мячей в ворота соперников.

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