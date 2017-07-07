Кубок чемпионата мира по футболу едет в Россию

Москва, , 14:11 — REGNUM Жители 24 городов России с сентября 2017 по июнь 2018 года смогут увидеть кубок чемпионата мира по футболу, сообщает 6 июля FIFA.

«Это будет самое длинное в истории путешествие главного трофея по стране-организатору чемпионата мира. За 123 дня кубок преодолеет более 26 тыс. километров и побывает в 24 городах России, от Владивостока до Калининграда», — сообщили в FIFA.

Отмечается, что главный футбольный трофей привезут 9 сентября 2017 года в Красноярск, откуда он начнет свое путешествие и до конца ноября побывает в Омске, Челябинске, Уфе, Перми, Саранске, Ярославле, Калининграде, Туле, Курске, Воронеже, Саратове, Волгограде, Краснодаре и Сочи.

Первого мая кубок продолжит свое путешествие с Владивостока, и до конца июня побывает в Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-дону, Санкт-Петербурге и Москве.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах страны.

Россия впервые в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства.