Российские волейболисты выбывают из розыгрыша Мировой Лиги

Куритиба, Бразилия, , 13:17 — REGNUM Мужская сборная России по волейболу не смогла выйти из группы в розыгрыше финального этапа Мировой лиги. Подопечные Сергея Шляпникова уступили в пяти сетах команде Бразилии и выбыли из турнира.

Матч завершился со счетом 3:2 (25:18, 18:25, 25:19, 22:25, 16:14) в пользу бразильцев. Самыми результативными в составе сборной России стали Максим Жигалов и Дмитрий Волков, набравшие по 17 очков. На счету Егора Клюки 10 набранных очков.

Ранее российские волейболисты с разгромным счетом проиграли Канаде. Таким образом, сборная России заняла третье место в своей группе, набрав всего 1 очко. Канадцы стали вторыми с 4 очками. А команда Бразилии, набрав 5 очков, стала победителем в своей группе.

В другом матче дня сборная Франции одержала победу над командой Сербии со счетом 3:2 и обеспечила себе право на участие в полуфинале.

Напомним, «Финал шести» Мировой лиги проходит в бразильской Куритибе. Полуфинальные матчи пройдут 7 июля — сборная Бразилии сыграет с командой США, а сборная Франции встретится с командой Канады. Матч за третье место и финал состоятся 8 июля.

Волейбол. Мужчины. Мировая лига. Финальный этап.

Бразилия — Россия — 3:2 (25:18, 18:25, 25:19, 22:25, 16:14)

Франция — Сербия — 3:2 (25:21, 25:20, 17:25, 18:25, 15:11)

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