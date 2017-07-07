Трёхкратный чемпион мира Данис Зарипов вернулся в «Ак Барс»

Казань, , 12:39 — REGNUM Казанский «Ак Барс» подписал двухлетний контракт с 36-летним нападающим Данисом Зариповым, сообщает 7 июля пресс-служба клуба.

«В Казань вернулся один из лучших хоккеистов в истории нашего клуба, завоевавший вместе с командой все главные трофеи российского и европейского хоккея», — сообщили в клубе.

Отмечается, что Зарипов будет выступать под 25-м номером. Пресс-конференция с участием нападающего состоится сегодня, 7 июля, в 16:00 на учебно-тренировочной базе клуба.

Также в Ледовом дворце «Татнефть Арена» для всех любителей хоккея пройдет автограф-фотосессия Зарипова, на которую приглашаются все желающие.

Напомним, последние четыре сезона Зарипов выступал за магнитогорский «Металлург», в составе которого он дважды становился победителем Кубка Гагарина.

Нападающий является трёхкратным чемпионом мира и входит в тройку самых результативных игроков в истории КХЛ.