Руни может перейти из «МЮ» в «Эвертон» бесплатно

Манчестер, Великобритания, , 11:58 — REGNUM Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни может бесплатно перейти в «Эвертон». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, «Манчестер Юнайтед» готов отпустить форварда в «Эвертон» без выплаты трансферной компенсации, о которой ранее шла речь. В этом случае трансфер игрока не будет считаться частью сделки по переходу форварда Ромелу Лукаку в стан «манкунианцев» из ливерпульского клуба.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» может заплатить за 31-летнего футболиста £10 млн, при этом зарплата Руни составит £250 тысяч в неделю.

Напомним, Уэйн Руни начинал свою карьеру футболиста в «Эвертоне», в котором он провел два сезона. В 2004 году он перешел в «Манчестер Юнайтед» за £10 млн.

В составе «манкунианцев» он провел 13 сезонов и стал за это время пятикратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и четырехкратным обладателем Суперкубка Англии. Кроме того, он трижды выигрывал Кубок Футбольной лиги. В 2008 году Руни выиграл Лигу чемпионов, а в 2017 — Лигу Европы.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2018 года и имеет опцию продления на один год.

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