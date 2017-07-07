Лондон, , 09:28 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на $14,5 тыс. за то, что бросил монеты судье после проигранного матча на Уимблдоне. Об этом сообщил официальный представитель Международной федерации тенниса (ITF) Том Моран.

Сообщается, что Медведев получил штраф за три нарушения, которые были квалифицированы как неспортивное поведение. Предупреждение во время игры — $4 тыс., общие штрафные санкции — $3 тыс. и поведение после матча — $7,5 тыс. Общая сумма штрафа в итоге составила $14,5 тыс

Напомним, по окончании матча второго круга Уимблдона, в котором Медведев потерпел поражение от представителя Бельгии Рубена Бемельманса, российский теннисист позволил себе бросить несколько монет в сторону судьи, намекая тем самым на его предвзятость. Кроме того, во время поединка Медведев несколько раз выражал недовольство судейством и даже требовал заменить арбитра. Эту просьбу просьбу теннисиста организаторы оставили без внимания. После случившегося Медведев извинился, сказав, что это был глупый поступок, который не имел никакого смысла.

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