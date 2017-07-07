«Реал» согласовал условия контракта с нападающим Килианом Мбаппе

Мадрид, , 09:06 — REGNUM Руководство мадридского «Реала» согласовало с форвардом «Монако» Килианом Мбаппе условия контракта в том случае, если футболист перейдёт в стан «королевского клуба». Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации издания, руководство «Реала» пригласило Мбаппе в Мадрид, где ему показали спортивную базу клуба. С игроком и его семьей встречались главный тренер Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес.

В ходе этой встречи стороны договорились о соглашении: если «Реал» приобретёт футболиста, то он подпишет контракт на шесть лет, а его годовая зарплата составит 6−7 млн евро в год.

Сообщается, что «Реал» еще не сделал руководству «Монако» официального предложения по 18-летнему нападающему. Издание утверждает, что оно будет сделано после того, как «сливочные» продадут другого игрока — Альваро Морату.

Напомним, Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком сезона 2016/17 в чемпионате Франции. В минувшем сезоне он провел на поле 29 матчей, из них в 17 матчах он вышел в стартовом составе. На его счету 15 голов и 8 результативных передач. Мбаппе занял пятое место в списке бомбардиров чемпионата Франции.

Ранее многие европейские клубы предлагали контракты Мбаппе. Среди них мадридский «Реал», французский «ПСЖ», а также английские «Ливерпуль» и «Арсенал».

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