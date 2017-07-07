Российские теннисисты Касаткина, Южный и Рублев выбывают из Уимблдона

Лондон, , 07:27 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина во втором круге Уимблдона уступила представительнице Эстонии Анетт Контавейт. Встреча, продолжавшаяся 55 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:2 в эстонской теннисистки.

Касаткина в этом матче один раза подала навылет и допустила пять двойных ошибок, в то время как у Контавейт семь «эйсов» и одной ошибки на подаче. Эстонка реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов.

Таким образом, из всех российских теннисисток продолжает борьбу в одиночном разряде только Светлана Кузнецова, которая в матче третьего круга встретится с представительницей Словении Полоной Херцог.

В мужской части турнира российские теннисисты Михаил Южный и Андрей Рублев также выбывают из борьбы. Южный проиграл канадцу Милошу Раоничу со счетом 6:3, 6:7 (7:9), 4:6, 5:7, а Рублев в пяти сетах уступил испанцу Альберту Рамосу-Виньоласу — 5:7, 7:6 (8:6), 6:4, 3:6, 4:6.

Лондон (Великобритания). Уимблдон. 2-й круг.

Анетт Контавейт (Эстония) — Дарья Касаткина (Россия, 29) — 6:3, 6:2

Михаил Южный (Россия) — Милош Раонич (Канада) — 6:3, 6:7 (7:9), 4:6, 5:7

Андрей Рублев (Россия) — Альберт Рамос-Виньолас — 5:7, 7:6 (8:6), 6:4, 3:6, 4:6

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