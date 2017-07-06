«Кайрат» одержал волевую победу над «Атлантасом»

Вильнюс, , 20:50 — REGNUM 6 июля на стадионе «Центральный стадион Клайпеды» был разыгран ответный матч первого квалификационного раунда ЛЕ между командами «Атлантас» и «Кайрат». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу казахского клуба.

На 12-й минуте матча молдавский полузащитник Андрей Чьофу открыл счет точным ударом в дальний нижний угол — 1:0.

На 35-й минуте хорватский вингер Иво Иличевич сравнял счет ударом с пенальти — 1:1.

Через 4 минуты ивуарийский форвард Жерар Гоу вывел «Кайрат» вперед после заброса из центра поля — 1:2.

Статистика матча («Атлантас"/"Кайрат»)

Удары 12/9

Удары в створ 3/6

Владение 39%/61%

Фолы 19/11

«Кайрат» прошел во второй квалификационный раунд, благодаря победе над «Атлантасом» по сумме двух матчей со счетом 8:1.

Составы на матч:

«Атлантас»: Микелионис, Бенета, Разиунас, Фридрикас, Зарскис, Гедминас, Шимкус, Чьофу, Андроник, Лабукас, Верешчак.

«Кайрат»: Плотников, Рудоселский, Ахметов, Суюмбанв, Элек, Куат, Бакаев, Турисбек, Иличевич, Аршавин, Гоу.

Главный арбитр матча: Лафорге.

Голы: Чьофу 12 — 1:0, Иличевич (пен) 35 — 1:1, Гоу 39 — 1:2.