«Маккаби Т-А» без проблем прошел «Тирану»

Тирана, , 19:56 — REGNUM 6 июля на стадионе «Сельман Стермаси» был разыгран ответный матч первого квалификационного раунда ЛЕ между командами «Тирана» и «Маккаби Т-А». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу гостей.

В начале второго тайма американский форвард Аарон Шонфельд открыл счет, замкнув прострел с правого фланга атаки — 0:1.

На 80-й минуте израильский форвард Барак Ицхаки удвоил преимущество гостей — 0:2.

Через 6 минут Ави Рикан установил окончательный счет в матче — 0:3.

Статистика матча («Тирана"/"Маккаби Т-А»)

Удары 3/11

Удары в створ 1/7

Владение 40%/60%

Фолы 4/11

«Маккби Тель-Авив» прошел во второй квалификационный раунд, обыграв «Тирану» по сумме двух матчей со счетом 5:0.

Составы на матч:

«Тирана»: Лика, Туртулли, Дока, Веллисон, Ходжаллари, Карабеси, Дажа, Аскуа, Килими, Сетаму, Ндокит.

«Маккаби Т-А»: Райкович, Даса, Тиби, Бен-Хаим, Давидзада, Ацили, Еини, Голаса, Перец, кохен, Шонфельд.

Удаления: Сентаму — 45.

Голы: Шонфельд 50 — 0:1, Ицхаки 80 — 0:2, Рикан 86 — 0:3.