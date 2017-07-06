«Лех» в очередной раз розгромил «Пелистер»

Скопье, , 19:54 — REGNUM 6 июля на стадионе «Младость» был разыгран ответный матч первого квалификационного раунда ЛЕ между командами «Пелистер» и «Лех». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу поляков.

В конце первого тайма польский опорный полузащитник Лукаш Тралка открыл счет ударом головы после подачи углового — 0:1.

На 66-й минуте швейцарский атакующий полузащитник Дарко Йевтич удвоил преимущество гостей — 0:2.

Через 11 минут польский полузащитник Камиль Йовзяк довел счет до разгромного точным ударом в дальний угол после прострела с левого фланга — 0:3.

Статистика матча («Пелистер"/"Лех»)

Удары 7/13

Удары в створ 2/8

Владение 40%/60%

Фолы 10/9

Польский «Лех» прошел «Пелистер» со счетом 7:0 по сумме двух матчей.

Составы на матч:

«Петистер»: Йовановски, Тосевски, Тодровски, Льямцевски, Ковачев, Силва, Маркоски, Пеев, Петров, Ильев, Илийоски.

«Лех»: Бурич, Гумни, Ньелсен, Тралка, Костевич, Тетте, Гаёс, Шитум, Бёркрот, Маевски, Ньелсен.

Главный арбитр матча: Франсуа Летескье.

Голы: Тралка 39 — 0:1, Йевтич 66 — 0:2, Йозвяк 77 — 0:3.