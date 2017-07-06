«Лех» в очередной раз розгромил «Пелистер»

Скопье, 6 июля 2017, 19:54 — REGNUM 6 июля на стадионе «Младость» был разыгран ответный матч первого квалификационного раунда ЛЕ между командами «Пелистер» и «Лех». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу поляков.
В конце первого тайма польский опорный полузащитник Лукаш Тралка открыл счет ударом головы после подачи углового — 0:1.
На 66-й минуте швейцарский атакующий полузащитник Дарко Йевтич удвоил преимущество гостей — 0:2.
Через 11 минут польский полузащитник Камиль Йовзяк довел счет до разгромного точным ударом в дальний угол после прострела с левого фланга — 0:3.
Статистика матча («Пелистер"/"Лех»)
Удары 7/13
Удары в створ 2/8
Владение 40%/60%
Фолы 10/9
Польский «Лех» прошел «Пелистер» со счетом 7:0 по сумме двух матчей.
Составы на матч:
«Петистер»: Йовановски, Тосевски, Тодровски, Льямцевски, Ковачев, Силва, Маркоски, Пеев, Петров, Ильев, Илийоски.
«Лех»: Бурич, Гумни, Ньелсен, Тралка, Костевич, Тетте, Гаёс, Шитум, Бёркрот, Маевски, Ньелсен.
Главный арбитр матча: Франсуа Летескье.
Голы: Тралка 39 — 0:1, Йевтич 66 — 0:2, Йозвяк 77 — 0:3.